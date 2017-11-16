Порядка 50 полицейских вышли на поиски пропавшего школьника в Кургане

Днем 14 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Курган поступило сообщение о самовольном уходе десятилетнего воспитанника Курганского областного социально-реабилитационного центра. Стало известно, что ребёнок ушёл из школы около полудня.

Как установили полицейские, мальчик характеризуется положительно. Ранее он никогда не сбегал. Мобильного телефона у ребенка нет, в социальных сетях он не зарегистрирован.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в поисках мальчика было задействовано около 50 сотрудников полиции. Полицейские искали мальчика везде, включая улицы, подъезды многоквартирных домов и пустующие здания.

Одновременно велась работа по поиску несовершеннолетнего среди одноклассников и учеников школы, в которой он учился. Около 23.00 часов полицейские установили, что ребёнок может находиться у своей родственницы в посёлке Варгаши.

К счастью, информация подтвердилась, ребенок не пострадал, а просто сбежал к родственнице.

Курган, Марианна Шведова

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