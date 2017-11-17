Алена Лопатина и судебные приставы Зауралья запускают совместную «горячую линию»

В понедельник, 20 ноября, для жителей Зауралья будет организована совместная «горячая линия» Управления Федеральной службы судебных приставов и Уполномоченного при губернаторе региона по правам ребенка. Тема – защита имущественных прав несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот.

Как отмечают в УФССП региона, по телефону 49-19-51 можно будет задать вопросы сотрудникам отдела правового обеспечения Службы судебных приставов, а позвонив по номеру 42-32-64 обратиться к Алене Евгеньевне Лопатиной, Уполномоченному по правам ребенка.

Цель проведения такой линии – помочь гражданам получить необходимую правовую помощь в разрешении проблемных вопросов, связанных с защитой имущественных интересов несовершеннолетних, с реализацией права на общение с родителями и другими родственниками, на получение содержания, в том числе алиментов от своих родителей.

Добавим, что «горячая линия» будет работать с 10 до 12 часов.

Курган, Марианна Шведова

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