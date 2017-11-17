Зауралец, купивший «запрещенку» на алиэкспресс, пойдет под суд

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в конце января 2017 года мужчина для использования в личных целях заказал в одном из интернет-магазинов с доставкой из Китая многофункциональное устройство «Мини А8». Этот прибор, отмечают в СУ СКР по региону, предназначен для передачи акустической информации из контролируемого помещения. А свободный оборот таких средств на территории РФ запрещен.

Мужчина был задержан в помещении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района при получении почтового отправления в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Курганской области оперативных мероприятий.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.11.17

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