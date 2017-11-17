Курганцы «сдали» полицейским наркодилера

В Кургане в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017» и антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, была задержана 33-летняя неработающая жительница города. Задержание произошло на улице К.Мяготина.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, в ходе досмотра в её автомобиле было обнаружено и изъято около ста граммов наркотического средства синтетического происхождения. Наркотик уже был расфасован по пакетикам и приготовлен для сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.11.17

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