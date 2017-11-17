В Зауралье поймали мужчин, ограбивших магазин и угнавших автомобиль

12 ноября в полицию обратился житель рабочего поселка Лебяжье, который рассказал, что ночью кто-то проник в его магазин, взломав дверь. Из торговой точки были вынесены продукты питания, сигареты, игрушки и фотоаппарат. Стоимость похищенного составила более 25 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отделение полиции. Ими оказались 18-летние неработающие жители села. Один из них был ранее судим за аналогичные преступления. Часть похищенного имущества полицейские изъяли дома у одного из подозреваемых.

Как установили полицейские, мужчины причастны к совершению еще одного преступления – угона авто, который они совершили в эту же ночь. Злоумышленники незаконно проникли в гараж и угнали ВАЗ-21063, принадлежащий 74-летнему местному жителю. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили машину неподалёку – в кювете.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области отмечают, что в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по двум статьям – «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленника, – лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

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