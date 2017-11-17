Зауральские полицейские провели почти 2 тысячи потенциальных рецидивистов

В Курганской области подвели итоги межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Повторник». Она проходила в регионе с 7 по 10 ноября, сообщают в зауральском УМВД России.

По данным источника, цель мероприятия – проведение профилактической работы с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, склонных к совершению преступлений.

В ходе операции полицейскими было проверено 1863 лица, состоящих на профилактическом учете, которые склонны к совершению повторных преступлений.

В итоге выявлено 37 административных правонарушений, совершенных подучетными лицами, три факта уклонения от учебы осужденными подростками, в связи с чем их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей.

По выявленным нарушениям полицейскими внесено более ста ходатайств на замену условного наказания подучетникам реальным лишением свободы либо вменение им дополнительных ограничений, продление испытательного срока.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.11.17

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