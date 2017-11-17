На улицах Кургана установили новые светофоры

В 2017 году 16 перекрестков Кургана были оснащены новыми светофорами. Они установлены в рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2017-2019 годы».

Как сообщил на заседании постоянной депутатской комиссии Курганской городской Думы по развитию городского хозяйства первый заместитель Руководителя администрации Кургана Андрей Жижин, светофоры были установлены на перекрестках: пр. маршала Голикова – Первомайский проспект; ул. К.Маркса – ул. Кирова, ул. Ленина – ул. Климова, ул. К. Мяготина – ул. 1 Мая, ул. Гвардейская – ул. Ушакова, ул. Гоголя – ул. Кирова, ул. Пушкина – ул. 9 Января, ул. Дзержинского – ул. Ястржембского, ул. Карбышева – ул. С.-Юлаева, пр. Машиностроителей – ул. Дзержинского, ул. Пролетарская – ул. М. Горького.

Также, отмечают в пресс-службе муниципалитета, светофоры были установлены на проспекте Конституции, в районе дома №75, у школ №№ 40 и 41 и на проспекте Машиностроителей, в районе строения №17, к.4 и дома №29.

Продолжились работы локальному освещению пешеходных переходов на магистральных улицах Кургана. Всего было оборудовано 34 таких перехода.

Андрей Жижин рассказал также об установке светофоров с посекундной отсечкой на перекрестках с камерами видеофиксации. Буквально на днях эти работы, уточнил он, были завершены. Таким образом, на сегодняшний день все объекты, которые оборудованы видеонаблюдением, оснащены светофорами с посекундной отсечкой.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.11.17

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