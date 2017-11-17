С начала года в Кургане при пожарах погибли шесть человек

С начала текущего года на территории Кургана было зарегистрировано 243 учетных пожара, в которых погибли шесть человек, ещё 45 получили травмы. Об этом в ходе аппаратного совещания в администрации города рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Кургану ГУ МЧС по Курганской области Денис Малыхин.

За неделю, в период с 9 по 16 ноября, в областном центре произошло девять пожаров и 11 загораний. Гибели людей на пожарах и получения ими травм не зарегистрировано.

В рамках профилактической операции «Жильё», как было отмечено на аппаратном совещании, на этой неделе сотрудниками ОНД и ПР по городу Кургану проведено шесть профилактических рейдов, в ходе которых мерам пожарной безопасности проинструктировано порядка 100 человек.

Всего же с начала 2017 года специалисты, отвечающие за противопожарную безопасность, обошли 4,7 тысяч жилых домов. По данным пресс-службы муниципалитета, 60 рейдов организовано по местам проживания семей с детьми и граждан, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 25 рейдов при этом проводились совместно с органами полиции, опеки и попечительства.

Курган, Марианна Шведова

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