В Кургане открылся скейт-парк

Накануне в Кургане появилась первая специализированная площадка для любителей покататься: в ЦПКиО открылся скейт-парк. Спортобъект построен в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил во время торжественного церемония открытия скейт-парка руководитель администрации города Андрей Жижин, руководство города уверено, что новый объект будет востребован среди курганской молодежи и станет площадкой для «цивилизованного развития уличной культуры».

По данным пресс-службы муниципалитета, размер площадки, на которой разместился скейт-парк, составляет 30 на 25 метров. Она имеет асфальтобетонное покрытие, двухметровое ограждение, дополнительное освещение, оборудована девятью фигурами различной конфигурации и высоты.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.11.17

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