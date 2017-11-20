В Зауралье проходит День правовой помощи детям

Сегодня, 20 ноября, в Курганской области региональные органы власти проводят ряд мероприятий, в рамках Дня правовой помощи детям. Цель акций – оказание необходимых консультаций детям и их родителям.

Так, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, «горячая линия» будет запущена в приемной уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Алены Лопатиной. С 10-00 до 12-00, позвонив по номеру 8(3522) 41-32-64, можно задать любые вопросы, касающиеся невыплаты алиментов.

В Департаменте образования и науки совместно с подведомственными организациями откроется «горячая линия» по вопросам прав детей, родителей, опекунов в сфере образования. Телефон: 8(3522) 46-57-97.

Одновременно с этим в отделе правовой и кадровой работы управления правовой, кадровой и организационной работы Департамента образования и науки Курганской области пройдет День открытых дверей по вопросам правового просвещения.

Аналогичные мероприятия пройдут и в организациях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения. Специалисты Департамента здравоохранения Курганской области проведут выездные приемы граждан в медицинских организациях Зауралья.

Кроме того, в этот день будет организовано распространение раздаточного консультационного материала, отмечает источник.

Курган, Марианна Шведова

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