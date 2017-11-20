Санавиация, спасенные жизни, форум «Утро-2018». Александр Карпов рассказал о соцполитике в Зауралье

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов стал героем программы «Наше время». Диалог с ведущей получился насыщенным: замгубернатора успел рассказать об основных событиях и достижениях в этой сфере в 2017 году и приоткрыть планы на ближайшее будущее.

В частности, говоря об основных задачах социальной политики региона, Александр Карпов акцентировал внимание на таких направлениях, как стабилизация демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья граждан, улучшение качества жизни населения. «Могу отметить, что все направления, которые заложены в «дорожной карте» по повышению эффективности и качества во всех сферах, идут», – подчеркнул Карпов.

Что касается сферы здравоохранения, то тут произошли заметные изменения.

Как рассказал Карпов, за последние три года в регионе, благодаря выстроенной трехуровневой системе медицинской помощи, удалось снизить общую смертность населения Курганской области, смертность от инфарктов миокарда, инсультов, материнскую и младенческую смертность. Суть системы заключается в том, что в зависимости от тяжести заболевания и состояния пациента он направляется из районной или городской больницы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в крупные многопрофильные медицинские организации, где оказываются все виды медпомощи, либо в специализированные учреждения, где оказывается высокотехнологичная помощь. В рамках федеральных и областных квот зауральцы проходят бесплатное лечение и в других субъектах РФ. Уделяется внимание и качеству оказания услуг медицинскими организациями. Для удобства пациентов внедряется проект «Вежливая регистратура». Его уже успешно реализуют перинатальный центр, региональный онкологический диспансер и Курганский областной госпиталь для ветеранов войн.

Значимым событием в сфере здравоохранения стало участие в пилотном федеральном проекте по санитарной авиации. К настоящему времени санитарный вертолет совершил уже более ста вылетов в районы области. Экстренная эвакуация позволила спасти, в том числе, жизни 16 детей. Вертолет и врачи дежурят 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Построены и оборудованы вертолетные площадки при медицинских организациях. В планах – создание сети площадок во всех удаленных от областного центра больниц.

Отдельной темой интервью стали строительство и ремонт школ и детских садов. Было отмечено, что в текущем году новый детский сад открылся в пятом микрорайоне Заозерного, капитально отремонтирована школа в селе Першино Белозерского района, реанимировано строительство детсада в городе Петухово. В рамках исполнения поручения Президента РФ по созданию новых мест в школах в декабре в селе Нижнее Куртамышского района планируют завершить строительство новой школы-сада. В дальнейших планах – строительство по федеральной программе в 2018-2019 годах школы в селе Кетово, пристроя к школе в селе Канаши Шадринского района. В перспективе новая школа будет построена и в Кургане.

«Несмотря на скудное финансирование, задача, которую губернатор поставил, – динамично заниматься ремонтами, оснащением наших школ и детских садов, выполняется. Сегодня заканчивается оптимизация малокомплектных школ. Надо поддерживать их, заниматься привлечением молодых педагогов в села и в города», – прокомментировал Карпов.

Говоря о планах на ближайшую перспективу, замгубернатора анонсировал ряд важных событий, которые пройдут в регионе в конце уходящего года и в 2018 году. Например, а начале декабря, в декаду инвалидов, впервые состоится областной фестиваль «Один плюс один» для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников, не имеющих инвалидности. Заявки для участия в нем уже подали 200 зауральцев с ОВЗ.

В январе 2018 года на введенном в этом году в эксплуатацию капитально отремонтированном стадионе «Центральный» впервые пройдут соревнования «Русская классика ВХЛ» – матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. А в июне 2018 года Курганская область примет молодежный форум Уральского федерального округа «Утро-2018». Его участниками станут полторы тысячи молодых людей из регионов УрФО и других субъектов России.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, во время программы и еще час после нее принимались звонки на телефон прямого эфира и три номера, по которым на вопросы отвечали начальник управления по социальной политике правительства области Елена Баева, начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина и представители Департамента образования и науки, Департамента здравоохранения, Управления культуры и Управления по физической культуре, спорту и туризму. Поступившие вопросы, на которые не успели ответить в ходе программы, будут обработаны, и в соответствии с действующим законодательством на них будут даны письменные ответы обратившимся.

Курган, Марианна Шведова

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