Губернатор Зауралья открыл крупную научно-техническую конференцию

17 ноября в Курганской области в ходе научно-практической конференции обсудили концепцию развития производительных сил региона. В мероприятии приняли участие ведущие экономисты, представители органов власти и муниципалитетов и студенты-экономисты. Значимость этого собрания подчеркнули и на окружном уровне – главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов вручил губернатору Алексею Кокорину приветственный адрес от имени полномочного представителя Президента РФ в УФО Игоря Холманских.

«Развитие производительных сил, повышение конкурентоспособности области – важнейшая тема сегодняшнего дня. Наша основная стратегическая цель – это конкурентоспособный устойчивый регион, в котором качественно взаимосвязано развитие человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции и внутреннего пространства», – подчеркнул, открывая НТК, губернатор области Алексей Кокорин.

Как было отмечено, эту задачу призвана решить Стратегия развития региона до 2030 года. Ее анализ представил врио заместителя директора Института экономики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Петров. Он же озвучил предложения по доработке документа.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, во многих выступлениях были затронуты такие проблемы, как пути повышения трудовой и инновационной активности работников предприятий региона, обеспеченность предприятий Курганской области квалифицированными кадрами и специалистами рабочих профессий.

По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, на рынке труда наиболее востребованы специалисты в сфере здравоохранения, образования, промышленности. В настоящее время внедряется региональный стандарт «Кадровое обеспечение промышленного роста», который предполагает создание в регионе системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями и запросами промышленных предприятий.

После основного заседания участники обсуждения приступили к работе по секциям. По итогам научно-практической конференции была принята резолюция, включающая ряд положений.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.11.17

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