Заместитель премьер-министра Татарстана встретился с вице-губернатором Зауралья

С 15 по 17 ноября в Курганской области проходили Дни татарского просвещения. В последний день визита гости из Республики Татарстан встретились с первым заместителем губернатора региона Виктором Сухневым и рассказали о дальнейших планах.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель губернатора Зауралья по социальной политике Александр Карпов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Энгель Фаттахов, постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Ринат Садриев, председатель правления региональной общественной организации «Конгресс татар Курганской области» Марат Юнусов, а также начальник Управления по социальной политике Елена Баева и директор Департамента образования и науки Наталья Бобкова.

«Зауралье поддерживает всесторонние связи с Республикой Татарстан в экономической, образовательной и культурной сферах. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2015 году. Мы всегда подчеркиваем, что Курганская область многонациональна, и в реализации национальной политики мы всегда учитываем интересы всех народов, проживающих здесь», – отметил Виктор Сухнев, говоря о сотрудничестве с Республикой Татарстан.

В ходе своего визита в Курганскую область представители Республики Татарстан провели ряд встреч, посетили образовательные и культурные учреждения Курганской области. В пятницу, например, побывали в школе села Кызылбай Шатровского района, где встретились с ребятами и подарили учебники на татарском языке. Как отметил Энгель Фаттахов, в Республике Татарстан одно из приоритетных направлений – это поддержка национальных традиций и языка в регионах.

«У нас есть программа по сохранению государственного языка Республики Татарстан. Каждый год мы выезжаем в 4-5 регионов, в этом году и в Курганскую область. Мы уверены: образование определяет будущее любой страны, поэтому со стороны нашего руководства уделяется большое внимание этому направлению, – сказал Энгель Фаттахов. – В Курганской области хорошая динамика по увеличению числа изучающих татарский язык. Сегодня мы привезли с собой учебники, художественную литературу», – сообщил Фаттахов. Он также призвал ребят из Зауралья активнее принимать участие в олимпиаде по татарскому языку, которая проводится ежегодно.

В свою очередь, Наталья Бобкова подчеркнула, что будет подписано соглашение между системами образования Зауралья и Республики Татарстан.

«Мы готовы включить в наши образовательные программы те аспекты по изучению татарского языка в школах для ребят, которые хотят его знать, и заинтересованы в пополнении библиотечных фондов», – резюмировал заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.11.17

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