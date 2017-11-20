Власти Зауралья подвели первые итоги сотрудничества с Росгвардией

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял участие в совещании, которое провел директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Одной из главных тем совещания стало формирование и развитие войск Росгвардии, а также их взаимодействие с органами государственной власти.

Как было отмечено, на протяжении года подразделения, которые вошли в состав ведомства, в полном объеме выполняют все поставленные перед ними задачи. В Курганской области, в этом году ОМОН и СОБР приняли участие в 169 специальных операциях. Среди них: силовое сопровождение мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, а также оказание помощи в проведении оперативно-розыскных и оперативно-следственных действий.

Кроме того, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, под контролем центра лицензионно-разрешительного отдела Росгвардии находится оборот оружия. Сейчас в Курганской области на учете состоит более двадцати семи тысяч владельцев гражданского оружия. Также в рамках своей работы подразделения вневедомственной охраны обеспечили безопасность квартир зауральцев и не допустили краж.

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин подчеркнул, что правительство области с момента создания территориального отдела Росгвардии конструктивно взаимодействует с ним.

«Наша совместная задача – обеспечить безопасность зауральцев. Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму также в числе приоритетных задач. Убежден, что мы сможем и дальше ввести конструктивный диалог и проводить работу в этих сферах на должном уровне», – сказал Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.11.17

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