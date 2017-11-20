Ведущие медучреждения Зауралья представили свои разработки на специализированной выставке

17 ноября в Курганском областном культурно-выставочном центре прошла ставшая уже традиционной выставка «Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра». На ней были представлены достижения ведущих медицинских учреждений Курганской области, информация об оказываемых ими услугах, оздоровительном туризме на территории региона, особенностях медицинского страхования и новая продукция фармпредприятий.

Одним из первых посетителей выставки стал губернатор Алексей Кокорин, который пообщался с руководителями и сотрудниками учреждений, работающих на выставке, и ознакомился с представленной экспозицией.

«Основная цель – показать новейшие разработки и методы лечения. Жители Курганской области могут ознакомиться с возможностями системы здравоохранения. В 2017 году на систему здравоохранения из областного бюджета выделено 12 млрд 300 млн рублей. Это значительно больше, чем в 2016 году. Ассигнования на эту сферу мы постоянно увеличиваем, чтобы самые современные технологии можно было внедрять в наших медицинских учреждениях», – прокомментировал событие Алексей Кокорин.

По данным пресс-службы губернатора региона, свои услуги презентовали десятки участников, в числе которых оказались и иногородние. Также в рамках мероприятия посетители смогли получить необходимые консультации и рекомендации специалистов информационно-консультативного центра, врачей и специалистов социальной сферы, пройти ряд обследований – скрининги на уровень глюкозы и холестерина в крови, флюорографическое обследование.

Немалая часть времени была уделена образованию: прошли круглые столы различной тематики, посвященные наиболее актуальным вопросам, связанным с сохранением здоровья населения Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.11.17

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