В зауральских музеях собрали более 40 тысяч «этнографических» экспонатов

В музеях Курганской области этнографическая коллекция насчитывает около 40 тысяч единиц хранения, в их числе – уникальные изделия народных художественных промыслов и ремесел. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил начальник Управления культуры региона Владимир Бабин.

Выступление руководителя ведомства было посвящено развитию народных промыслов и ремесел в регионе. По его словам, в Зауралье основную поддержку народным умельцам оказывает правительство региона, а также Курганский областной Центр народного творчества и кино. В 2011 году на базе этого учреждения создана Народная галерея, которая представляет собой профильный выставочный зал, где проводятся выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, семинары, круглые столы с участием мастеров.

В Шадринске, Катайске, Шумихе и селе Альменево действуют центры традиционной культуры. В Шадринске успешно работает Центр русской народной культуры «Лад», где открыты мастерские, учебные классы для детей, музей традиционного быта. Сотрудники Центра проводят этнографические экспедиции, восстанавливают забытые и утраченные технологии ткачества, вышивки, активно участвуют во всероссийских, окружных, областных конкурсах и фестивалях.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, сохранение и развитие народных промыслов реализуется в рамках программы «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.

С 2007 года в регионе учреждена премия «Душа Зауралья» за вклад в развитие народного творчества. На протяжении двух лет Управление культуры организует областной конкурс мастеров народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое».

Важным фактором развития народных художественных промыслов и ремесел, сообщил Бабин, является подготовка кадров, которую вот уже в течение 23 лет проводит отделение декоративно-прикладного творчества Курганского областного колледжа культуры.

«У населения есть большой интерес к этому направлению художественной деятельности. Поэтому нужна всесторонняя поддержка, работу нужно продолжать», – резюмировал губернатор Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.11.17

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