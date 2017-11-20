Курганская бизнес-вумен ответит за травму ребенка во время игры «Лазертаг»

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из-за деятельности 45-летней бизнес-вумен серьезно пострадал ребенок.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, женщина, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, решила заняться организацией игр. После завершения монтажа игрового зала, с 1 июля 2016 года допустила к эксплуатации игровую арену «Лазертаг», расположенную в одном из торговых комплексов Кургана. При этом, по версии следствия, она осознавала, что деятельность организованной арены для игры связана с повышенной опасностью для посетителей, поскольку не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей.

В итоге, спустя месяц после открытия, девочка, 2004 года рождения, в ходе игры налетела на неожиданное препятствие – вентиляционную трубу, расположенную вдоль потолка, о которую ударилась головой. В результате девочка упала на пол и получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Ребенку была вызвана бригада «скорой помощи», которая госпитализировала девочку в медицинское учреждение.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 20.11.17

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