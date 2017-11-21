В Зауралье усилят профилактику подростковой преступности

В текущем году в Курганской области отмечено снижение уровня преступности. В частности, показатель рецидивной преступности снизился на 11%, подростковой – на 15%, преступлений на бытовой почве – на 47%. Об этом накануне заявил начальник управления специальных программ Правительства области Николай Снетков на еженедельном аппаратном совещании у губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе своего выступления Снетков отчитался в выполнении региональной государственной программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы».

По словам чиновника, в Зауралье реализуются комплексные программы профилактики правонарушений во всех муниципальных образованиях, создана и функционирует многоуровневая система предупреждения правонарушений, которая оказывает положительное влияние на снижение уровня преступности в области. Создана и специальная рабочая группа при Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Курганской области. Участники ее в текущем году провели мониторинг реализации муниципальных программ профилактики в Варгашинском, Далматовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском, Шумихинском, Целинном и Юргамышском районах Курганской области.

Помимо этого, во всех муниципальных районах и городских округах Курганской области созданы и функционируют добровольные народные дружины. Всего действует 31 дружина, общей численностью 176 человек. За январь – октябрь текущего года народные дружинники участвовали в 249 рейдах и иных специальных мероприятиях по охране общественного порядка.

В рамках вышеназванной программы будут приобретены 27 автомобилей для УМВД России по Курганской области, на это направят 16 млн рублей. Также администрации Кургана выделен 1,4 млн рублей на приобретение и установку средств внешнего видеонаблюдения.

Кроме того, говоря о планах, Снетков отметил, что в 2018 году будет усилена профилактика подростковой преступности, правонарушений в общественных местах, на улицах и совершенных гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Положительная динамика есть. Тем не менее, нерешенными остается ряд вопросов. На мой взгляд, нужно акцентировать внимание на выполнение муниципальных программ. Взаимодействие с муниципалитетами должно быть четко отлажено», – резюмировал, оценивая выполнение программы, губернатор Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.11.17

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