Жительница Зауралья, связавшая буйного мужа, стала виновницей его смерти

Жительница села Каргаполье, по вине которой умер ее гражданский муж, на год займется исправительными работами. Такое решение принял районный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело выглядело бы смешным, если б не трагедия, которой оно в итоге обернулось.

Как было доказано в суде, в мае 2017 года между 48-летней обвиняемой и ее сожителем произошла ссора. Чтобы обезопасить себя от агрессивного мужчины, супруга сумела обмотать скотчем руки и ноги, а также лицо потерпевшего, не перекрывая при этом дыхательные пути. Однако пьяный мужчина активно пытался освободиться от пут.

В итоге во время рывков тела клейкая лента соскользнула с лица мужчины ему на шею, образовав петлю. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате сдавливания органов шеи петлей, что явилось следствием преступной небрежности обвиняемой, посчитал суд.

Приговором Каргапольского районного суда осужденной назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу

Курган, Марианна Шведова

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