В Зауралье оценили уровень толерантности

В Курганской области подвели предварительные итоги реализации государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области». Их на аппаратном совещании рассказал заместитель губернатора – руководитель Аппарата регионального правительства Вадим Шумков.

По его словам, правительство области активно взаимодействует и с правоохранительными органами, и с институтами гражданского общества – Ассамблеей народов Зауралья, региональной и муниципальной Общественными палатами и национальными объединениями, а также с Советами при губернаторе.

В этом году прошло около сорока крупных мероприятий. Например, фестиваль национальных культур и спорта «В семье единой», посвященный Дню России, областной праздник «Сабантуй! Семья! Традиции!», дни казахской культуры, конкурс казачьей песни, фестиваль башкирской культуры, профильная смена «Разноцветные реки» в детском лагере «Романтика». До конца этого года в Курганской области пройдут два масштабных форума: для СМИ – «Мы вместе» и для молодых жителей региона – «Многонациональная молодежь Зауралья».

По словам Шумкова, по поручению Президента России в каждом муниципалитете определены должностные лица, ответственные за реализацию государственной национальной политики. Кроме того, в каждом районе созданы и выполняются муниципальные программы гармонизации межэтнических отношений и противодействия экстремизму на 2017 – 2019 годы.

«Основной целевой показатель выполнения программы – уровень толерантного отношения к представителям других национальностей. Плановый показатель должен был составлять 79%. Согласно опросам общественного мнения, сейчас он составляет – 86%», – сказал Вадим Шумков.

Губернатор Алексей Кокорин отметил, что большую работу в этой сфере проводит Ассамблея народов Зауралья. Глава региона поблагодарил её председателя Владимира Уфимцева, отмечают в пресс-службе правительства Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.11.17

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