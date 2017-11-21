Руководство «Шуховского полигона» оштрафовали за смог над Курганом

В Кургане во время проверки деятельности МУП «Шуховский полигон ТБО», осуществляющего утилизацию и переработку бытовых отходов, межрайонной природоохранной установлены многочисленные факты нарушений природоохранного, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства. В итоге нарушений на свалке произошел пожар, аи смог буквально повис над городом.

Как показала проверка, на территории полигона отсутствовало необходимое количество огнетушителей, допускалась их эксплуатация без необходимой перезарядки, не осуществлялось увлажнение мусора в пожароопасный период. Кроме того, отсутствовал запас песка, необходимый для тушения пожара, сообщения о новых очагах возгорания, имевших место на полигоне, в пожарную охрану своевременно не направлялись.

Также в числе нарушений – «лень» руководства предприятия, которое не определяло класс опасности поступающих отходов, не разработало специальную программу (план) производственного контроля, предусматривающую контроль за состоянием атмосферного воздуха.

По результатам проверки директору МУП «Шуховский полигон ТБО» внесено представление, три ответственных должностных лица наказаны в дисциплинарном порядке.

За допущенные нарушения природоохранного, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства директор предприятия и юридическое лицо по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности. Суммарно они оштрафованы на 40 тысяч рублей.

В настоящее время большинство выявленных нарушений устранено, добавляют в пресс-службе прокуратуры.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.11.17

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