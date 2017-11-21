34 тысячи зауральских старшеклассников прошли анонимное наркотестирование

В Курганской области утвержден новый порядок проведения квалификационного отбора организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации наркозависимых, порядок ведения реестра таких организаций и порядок предоставления им субсидий из областного бюджета. Это сделано по поручению Президента РФ в рамках региональной государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

Подробную информацию о реализации программы озвучила начальник управления по социальной политике правительства Курганской области Елена Баева.

Как отметила Баева, по итогам квалификационного отбора в региональный реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, включен Курганский социальный реабилитационный центр. Он может направить заявку на получение из областного бюджета 150 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках региональной государственной программы особое внимание уделяется проведению мероприятий по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Лучший опыт образовательных организаций распространяется на все муниципальные образования.

Было отмечено, что в 2017 году социально-педагогическое тестирование в целях раннего выявления наркопотребителей прошли более 34 тысяч зауральских старшеклассников и студентов, или 88% молодых людей, подлежащих этой процедуре. В прошлом году участие в тестировании приняли 84%.

Значимый блок программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» – работа правоохранительных органов, добавляют в пресс-службе регионального кабмина. За отчетный период правоохранительными органами было заблокировано 138 интернет-ресурсов, распространяющих наркотики и пропагандирующих их употребление, зарегистрировано 1293 преступления, в суд направлено всего 619 уголовных дел.

В то же время, отмечает источник, главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов выразил беспокойство по выполнению правоохранительными органами в полном объеме обозначенных в государственной программе задач.

«Нужно обеспечить контроль полного своевременного выполнения всех мероприятий региональной программы и рекомендовать управлению внутренних дел проанализировать причины возможного невыполнения поставленных задач», – резюмировал губернатор Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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