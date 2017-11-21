Жители Зауралья смогут пожаловаться на злоупотребления коммунальщиков

В УМВД России по Курганской области сегодня, 21 ноября, состоится прямая телефонная линия. Она будет посвящена вопросам правонарушений в деятельности организаций и должностных лиц, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Позвонив по телефону 8-(3522)– 49-41-60 жители региона смогут задать вопросы заместителю начальника отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях деятельности УЭБиПК УМВД России по Курганской области Андрею Кичурину.

Прямая трансляция пройдет в официальных группах УМВД России по Курганской области: ВКонтакте, Инстаграмм.

Добавим, что работать горячая линия будет с 14 до 15 часов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 21.11.17

В Зауралье усилят профилактику подростковой преступности. / Юрий Пономарев потребовал уголовных дел в связи со вспышкой африканской чумы. / Курганская бизнес-вумен ответит за травму ребенка во время игры «Лазертаг». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»