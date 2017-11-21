В лесах Зауралья высадили почти 11 миллионов деревьев

В Курганской области более 210 тысяч жителей приняли участие в акции «Дни защиты от экологической опасности». В лесах Зауралья высажено 10,8 миллионов деревьев, увеличена площадь особо охраняемых природных территорий до 6,9%. Об этом, говоря о реализации программы «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области», рассказал накануне директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев.

По его словам, общий объем финансирования программы составил 1,28 млрд рублей. Это средства федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В рамках программы были проведены лесохозяйственные работы, обследования лесного фонда, посадки деревьев на площади более 2400 гектаров. Также средства направлены на противопожарное обустройство лесов: специализированных полос, профилактические отжиги и др.

В настоящее время в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» идет разработка проектной документации для капитального ремонта семи комплексов гидротехнических сооружений в районах области. Проводятся капремонты комплексов ГТС в двух водохранилищах, а также расчистки русла рек.

Под особой охраной находятся территории государственных природных заказников, объекты животного мира, выполнен комплекс биотехнических мероприятий. В Зауралье появились и две новые особо охраняемые природные территории – «Шадринский» и «Курганский» государственные природные заказники. Проведена работа по сохранению основных видов охотничьих ресурсов. Выявлено более 500 нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В течение года в Курганской области проведено около пяти тысяч рейдов по выявлению нарушений в сфере охраны окружающей среды, ликвидировано 279 несанкционированных свалок. Сумма предотвращенного вреда окружающей среде составила около 29,5 млн рублей.

В пресс-службе губернатора области добавляют, что параллельно в регионе идет формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, выстроено взаимодействие с муниципальными образованиями в этой сфере.

«Работа ведется системная, сделано очень много. Еще раз проанализируйте деятельность всех арендаторов, в первую очередь, лесопользователей, как они выполняют перечень тех мероприятий, которые прописаны в арендных соглашениях. Проведите ту же работу и по охотничьим хозяйствам. Если есть недобропорядочные арендаторы, нужно принимать меры по расторжению договорных отношений», – подчеркнул, подводя итог обсуждению, Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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