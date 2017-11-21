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Вторник, 21 ноября 2017, 15:38 мск

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В Кургане водитель «ПАЗа», зажавший ребенка дверями, пойдет под суд

В Кургане водитель «ПАЗа», зажавший ребенка дверями, пойдет под суд

В Кургане следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Речь идет о резонансном случае, произошедшем 30 ноября в районе остановки «Современник».

Напомним, изначально волну возмущения подняли пользователи соцсетей, который рассказали, что, объезжая от остановки, водитель маршрутного «ПАЗа» не заметил ребенка, заходящего в автобус, и протащил девочку по дороге.

Информацию проверили следователи. В итоге было установлено, что 30 октября около 19 часов 00 минут водитель ПАЗа, отъезжая от остановочного комплекса «Современник», расположенного на проспекте Голикова, не заметив, что в заднюю дверь заходит девочка 2009 года рождения, закрыл двери автобуса. При этом нога ребенка оказалась зажата задней дверью. В результате чего девочка упала и получила телесные повреждения во время движения транспортного средства.

К настоящему времени для проведения необходимых следственных и процессуальных действий транспортное средство изъято. Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, а так же причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Следственные органы вновь обращаются к гражданам и просят откликнуться очевидцев, пассажиров маршрутного автобуса, связавшись со старшим следователем следственного отдела по городу Курган Ершовой Вероникой Владимировной по телефонам: 23-90-50 или 23-88-27.

Курган, Марианна Шведова

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