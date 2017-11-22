36 юных зауральцев побывают на новогодней Елке в Кремле

В конце декабря 36 детей из городов и районов Курганской области отправятся на главную новогоднюю Ёлку страны в Кремль. Еще 710 ребят станут участниками «Ёлки Губернатора». Об этом накануне сообщил заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов в ходе заседания организационного комитета по подготовке к новогодним праздникам.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, состав зауральской делегации, которая поедет на кремлёвскую ёлку, уже сформирован. В нее войдут 36 детей из малообеспеченных семей и специализированных учреждений для несовершеннолетних, детей-сирот, отличников, победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад, а также детей сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, отличившихся или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Ребят будут сопровождать врач-педиатр и сотрудник правоохранительных органов и сотрудники учреждений социальной сферы.

Известно, что помимо новогоднего представления в Кремле, юные зауральцы побывают в Оружейной палате Кремля и Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

В Зауралье «Ёлка Губернатора» пройдет 22 декабря. Во Дворце культуры машиностроителей пройдет сказочное представление. Детей ждут игры, конкурсы и сладкие подарки. На главную новогоднюю ёлку региона приглашены одаренные дети, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из приемных, малообеспеченных и многодетных семей, семей сотрудников УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Курган, Марианна Шведова

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