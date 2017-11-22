Съел барсука – попал в больницу. Зауралец заразился тяжелым паразитарным заболеванием

В Курганской области впервые за пять лет зарегистрирован случай трихинеллеза. Заболевший – житель Белозерского района. Фактором передачи возбудителя, вероятно, послужило мясо барсука.

Как сообщают в пресс-службе зауральского Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости трихинеллезом населения Курганской области на протяжении ряда лет сохраняется нестабильной. В 2001 году зарегистрирован 31 случай заболевания (две вспышки в Мишкинском и Макушинском районах), а за период 2002-2009 годов отмечались единичные случаи. В ноябре 2012 года выявлено два случая заболевания трихинеллезом: в Далматовском и Варгашинском районах.

В целях профилактики заболеванием, Управлением ветеринарии Курганской области издано указание об усилении контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, в том числе мяса диких животных.

Ранее, в октябре 2017 года, на территории Варгашинского района были установлены ограничительные мероприятия по трихинеллезу диких животных. Аналогичные меры предпринимались и годом ранее на территории Куртамышского района и Юргамышского районов, во всех случаях заболевание выявлено среди диких животных (барсуков).

Как правило, заболеваемость трихинеллезом приурочена к осенне-зимнему периоду – началу сезона охоты, убою свиней и заготовке мясных продуктов (проба сырого фарша на соль).

Источник отмечает, что трихинеллез – паразитарное заболевание, поражающее как животных, так и людей.

Заражение людей происходит при употреблении в пищу сырого и недостаточно термически обработанного мяса домашней свиньи, диких животных (барсука, кабана, медведя, нутрии и так далее), зараженного личинками трихинелл. Домашние свиньи заражаются трихинеллами при поедании необезвреженных мясных отходов, тушек диких животных, грызунов, дикие животные – при хищничестве и через падаль.

Трихинеллы отличаются большой устойчивостью к различным методам их обеззараживания. Личинки трихинелл погибают при достижении температуры внутри куска мяса не менее 80°С. Соление и копчение мяса на личинки фактически не действует. Известны случаи заражения людей при употреблении сала (с прожилками мяса), ветчины, пельменей, шашлыков.

По вопросам профилактики трихинеллеза можно получить консультацию по тел.: 46-03-17 в рабочее время.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.11.17

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