Братья-челябинцы задержаны по подозрению в убийстве зауральца

В Курганской области следственные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства мужчины 1963 года рождения, тело которого было найдено с признаками насильственной смерти на прошлой неделе.

Согласно первоначальной информации, с 16 на 17 ноября 2017 года двое братьев, жителей Челябинской области, после распития спиртного, подъехали к дому потерпевшего, проживавшего в одной из деревень Сафакулевского района Курганской области. Вспоминая старые обиды, мужчины начали избивать потерпевшего, а после бросили его умирать.

Однако следователи установили причастность мужчин к совершению преступления и задержали их на территории Челябинской области.

В настоящее время мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Оба они заключены под стражу, сообщают в СУ СКР по региону.

Кстати, в ходе предварительного следствия установлено, что один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства, а из мест лишения свободы освободился буквально на днях – 25 октября 2017 года.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.11.17

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