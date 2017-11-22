Курганский центр испытаний аккредитован в национальной системе

Испытательная лаборатория АНО «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (КЦИСС) аккредитована в национальной системе аккредитации и внесена в реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации. Это говорит о том, что все сертификаты, которые выдаются здесь предприятиям, будут считаться подтверждением годности продукции и ее соответствия стандартам качества крупнейших компаний, в том числе нефтегазодобывающих («Газпром», «Лукойл», «Роснефть»).

Как поясняют в пресс-службе губернатора региона, это серьезный прорыв, так как позволит зауральским заводам выйти на новые рынки сбыта.

«Получение данной аккредитации – настоящее достижение для Курганской области, которое стало возможным благодаря совместным усилиям правительства региона и некоммерческой организации, – прокомментировал заместитель Губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов. – Проект Центра испытаний был разработан в рамках развития арматурного кластера Курганской области и поддержан властями. При участии государственных средств было закуплено уникальное оборудование, которое позволяет считать зауральский Центр лучшим в России».

Источник отмечает, что Центр испытаний – испытательная лаборатория, которая проводит сертификационные, ресурсные и комплексные испытания изделий для различных отраслей промышленности: атомной и тепловой энергетики, нефтегазодобывающей и перерабатывающей, химической и горнодобывающей. Он оснащен современным стендовым оборудованием, способным обеспечить имитацию всех основных негативных внешних факторов, воздействующих на трубопроводную арматуру в реальных условиях эксплуатации.

В настоящее время КЦИСС при поддержке Департамента готовит пакет документов для получения аккредитации в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Это даст право Курганскому центру испытаний реализовать совместный с «Росатомом» проект по формированию электронных паспортов изделий трубопроводной арматуры.

Фото: сайт КЦИСС

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.11.17

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