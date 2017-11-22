Число лесных пожаров в Зауралье снизилось на треть

По сравнению со средними многолетними значениями число лесных пожаров в Зауралье в текущем году снизилось на 35%. Однако площадь, пройденная огнем, сократилась лишь на 4%. Отмечено и снижение количества крупных лесных пожаров. Об этом говорилось накануне на совещании в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, посвященном итогам работы за 9 месяцев.

По словам первого замдиректора Департамента Виктора Банникова, всего в этом году на территории лесного фонда было обнаружено 269 пожаров на площади около 4 тысяч га. Из них 99% ликвидированы в первые сутки. В тушении были задействованы более 3400 человек и свыше 1400 единиц техники. Фактов перехода огня с леса на территорию населенных пунктов не допущено.

За пожароопасный сезон было зарегистрировано и 478 степных загораний на площади 63,4 тысячи га. Наибольшее их число зафиксировано на территории Катайского, Сафакулевского, Альменевского и Петуховского районов.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечены 129 человек. Общая сумма наложенных штрафов наложено составила 1,3 млн рублей.

Крупные лесные пожары в этом году действовали на территории Далматовского лесничества. По всем этим фактам проведены соответствующие проверки, виновные привлечены к ответственности.

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объёме.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что в 2017 году уход за лесными культурами проведен на площади 8,2 тысячи га, санитарно-оздоровительные мероприятия – 2,3 тысячи га. Посадка лесных культур выполнена на площади более 2400 гектаров.

За 9 месяцев этого года в лесном фонде зафиксировано 125 случаев незаконных рубок, к уголовной ответственности привлечены девять человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем незаконно заготовленной древесины снизился примерно на четверть.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.11.17

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