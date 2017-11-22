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Среда, 22 ноября 2017, 14:10 мск

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В Кургане пройдет «прием» для родителей будущих первоклассников

В Кургане пройдет «прием» для родителей будущих первоклассников

Завтра, 23 ноября, в Общественной приёмной администрации города Кургана состоится очередной тематический приём. На этот раз он будет посвящен вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году и приёма в первый класс городских школ.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, приём проведёт заместитель директора Департамента социальной политики администрации города Кургана, начальник управления образования Иван Сбродов.

Обратиться в Общественную приёмную можно по адресу: площадь им. Ленина, 1, здание администрации города Кургана, кабинет 130А. Телефон для справок: 46-20-57.

Добавим, что прием пройдет 23 ноября 2017 года с 15:00 до 17:00.

Курган, Марианна Шведова

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