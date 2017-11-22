В Кургане сотрудники ГИБДД организовали агитпробег

В Кургане состоялся агитпробег «Чтобы помнили…», посвященный Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Акция проводилась по инициативе отдела ГИБДД УМВД России по Кургану при поддержке представителей Курганского регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов» и членов Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, сотрудники полиции вместе с журналистами, представителями общественности и молодежи проехали по 12 местам дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди в текущем году. Участники агитпробега вспоминали обстоятельства трагедии, зажигали свечи и возлагали цветы в память об ушедших.

«Труднее всего пришлось в местах, где в этом году погибли дети. Игрушки, украшенные траурными лентами, возложенные на краю проезжей части, безмолвно говорили о случившейся трагедии. Прохожие невольно становились участниками акции и после беседы с сотрудниками Госавтоинспекции с горечью осознавали масштабы проблемы смертности на дорогах не только во всем мире, но и в родном городе», – рассказали в ведомстве.

В конце мероприятия все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.11.17

В Кургане пройдет «прием» для родителей будущих первоклассников. / На Урале снимают карантин по африканской чуме свиней. / Число лесных пожаров в Зауралье снизилось на треть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»