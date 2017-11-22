Десять процентов до порога. За неделю в Зауралье заболели ОРВИ почти 3700 человек

За прошедшую неделю в Курганской области зарегистрировано 3688 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится ниже порогового уровня на 10,1%. По региону доля учащихся среди обратившихся за медицинской помощью составляет 23,8%.

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, лабораторный мониторинг циркуляции респираторных вирусов показал циркуляцию вирусов негриппозной этиологии: риновируса, парагриппа 1 типа, коронавируса, бокавируса.

В настоящее время в Курганской области всего привиты против гриппа 359 816 человек, что составляет 42,1% от населения Курганской области. Вакцинировано 121890 детей и 237926 взрослых. За счет средств работодателя и собственных средств граждан в Зауралье привито от гриппа 26816 человек.

Закрытий детских образовательных учреждений по причине заболеваемости ОРВИ в Курганской области нет.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Курганской области в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по телефонам 46-48-22.

Курган, Марианна Шведова

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