Зауральский Роспотребнадзор отсудил 6 млн рублей в пользу потребителей

В Курганской области Управление Роспотребнадзора продолжает работу по судебной защите прав потребителей. Ведомством подано 149 исковых заявлений в суды, 56 из которых – в защиту неопределенного круга потребителей.

По итогам обращений в судах общей юрисдикции и у мировых судей дано 102 заключения в целях защиты прав потребителей.

Всего по судебным делам с участием Управления Роспотребнадзора по Курганской области в пользу потребителей с начала года присуждены денежные средства на общую сумму около 6 миллионов рублей.

Как сообщают в ведомстве, в структуре поданных исков в защиту потребителей, в том числе неопределенного круга лиц, преобладает сфера торговли – 68%. Также Управлением инициировались иски в сфере оказания услуг ЖКХ (9%), долевого строительства жилья (9%), бытовых услуг (5%) и других сферах.

Курган, Марианна Шведова

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