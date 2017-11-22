В Зауралье будут судить педофила, напавшего на 9-летнюю девочку 17 лет назад

Сегодня ей уже 26 лет. Девочке из Щадринска, которая 17 лет назад подверглась нападению и издевательствам педофила. Все эти годы мужчина скрывался от правосудия у себя на родине – в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42-летний мужчина, уроженец Челябинска, уже ждет суда. Его задержали благодаря совместным усилиям следователей СК России по Курганской области и оперативных сотрудников полиции.

По данным СУ СКР по региону, по версии следствия, 30 апреля 2000 года в городе Шадринске обвиняемый совершил в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Испугавшись, ребенок убежал и сообщил о произошедшем родителям, которые незамедлительно отправились на поиски мужчины. Похожий по описанию девочки мужчина родителям признался в содеянном, однако, пообещав, что пойдет с ними в милицию, скрылся.

В ходе расследования уголовного дела следователями была установлена личность мужчины, он был объявлен в розыск. Установить местонахождение, а также задержать обвиняемого удалось лишь в 2017 году на территории Челябинской области.

На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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