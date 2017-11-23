Губернатор Зауралья поставил задачи главе Мокроусовского района

В рамках рабочего визита в Мокроусовский район, который прошел накануне, губернатор Курганской области обсудил с главой муниципального образования ряд вопросов. Владимир Кизеров отчитался об итогах уборочной кампании, ходе отопительного сезона и других вопросах.

Так, по словам главы района, в этом году собран хороший урожай зерновых – порядка 100 тысяч тонн, средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара. В настоящее время зерно хранится на складах, в течение зимы будет реализовано.

Отопительный сезон проходит в штатном режиме. План по ремонту дорог выполнен полностью, на сумму 8 млн рублей. Сформированы планы по ремонту трасс и на следующий год. Своевременно завершены все работы и по проекту «Формирование комфортной городской среды». Активно ведется работа по легализации рабочих мест.

Кроме того, сообщил Кизеров, муниципальное образование продолжает успешно участвовать в программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Запланирована прокладка второй очереди водопровода село Мокроусово – деревня Пороги на сумму около 50 млн. рублей.

Что касается восстановления социальных объектов, то в следующем году запланирован капитальный ремонт районного дома культуры, проект которого уже подготовлен и прошел государственную экспертизу. Ждет ремонт и Утичёвский сельский дом культуры.

«Реализацию государственных программ, указов Президента РФ, а также прохождение отопительного сезона, держите на особом контроле. Работа в районе ведется системная, она должна оставаться на должном уровне», – поручил, подводя итог разговора, Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 22.11.17

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