В Кургане поймали воришку, методично обчищавшего магазины бытовой техники

В Кургане полицейские задержали мужчину, который с упорством, заслуживающим лучшего применения, крал из магазинов технику и инструменты. Долгое время ему это сходило с рук.

19 ноября во время ревизии в одном из магазинов города была обнаружена пропажа видеокамеры стоимостью около 12 тысяч рублей. Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, работники магазина увидели, как неизвестный мужчина берет камеру с витрины, кладёт её в сумку и покидает помещение.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на следующий день, когда он вновь пришёл в этот же магазин, чтобы поживиться чем-то еще. Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый житель Кургана. Похищенное имущество он сдал в комиссионный магазин, где оно было продано.

Кроме того, полицейскими установлена причастность этого гражданина к совершению кражи сварочного аппарата стоимостью около пяти тысяч рублей из другого торгового зала в октябре текущего года.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

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