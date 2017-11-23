Глава Зауралья поздравил сельских аграриев с прошедшим праздником

Накануне, 22 ноября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин в ходе своей рабочей поездки в Мокроусовский район поздравил аграриев муниципального образования с прошедшим Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и успешным окончанием уборочной кампании. Кроме того, глава области вручил награды передовикам производства.

«Уважаемые работники сельского хозяйства, от имени правительства Курганской области искренне всех поздравляю с этим праздником. В этом году в Зауралье собрали хороший урожай зерновых. Большую лепту внесли работники сельского хозяйства Мокроусовского района, собрав свыше 100 тысяч тонн зерна. Многие уже начинают готовиться к посевной кампании следующего года. Убежден, общими усилиями мы преодолеем все трудности, и аграрии муниципального образования достигнут хороших результатов», – подчеркнул в своем выступлении Алексей Кокорин.

Как отметил губернатор, в Курганской области в этом году собрано более 2,2 млн тонн зерна в бункерном весе. По производству зерна на душу населения Зауралье входит в первую десятку регионов России. Кроме того, в регионе намолочено свыше 80 тысяч тонн семян масличных культур.

По информации пресс-службы регионального кабмина, отличившимся представителям отрасли Алексей Кокорин вручил Благодарственные письма и Благодарности Губернатора. Передовики производства также получили дипломы и Благодарственные письма Департамента агропромышленного комплекса, Благодарственные письма Курганской областной Думы, Почетные грамоты администрации муниципального образования и другие награды.

Курган, Марианна Шведова

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