Юная жительница Зауралья подозревается в экстремизме

В Кургане следственными органами СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней девушки. Она подозревается в совершении преступления экстремистской направленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в период с 7 августа 2016 года по 12 января 2017 года девушка, находясь в Кургане (где и проживает), придерживаясь экстремистских позиций и националистических взглядов, со своего телефона умышленно разместила на своей странице одной из социальных сетей д материалы, которые содержат признаки возбуждения межнациональной розни и унижения национального достоинства представителей кавказской национальности. При этом публикации были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.11.17

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