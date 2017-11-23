В Зауралье поймали черного лесоруба. Это местный депутат

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в незаконной рубке деревьев.

По версии следствия, в июле 2017 года мужчина, находясь на территории Далматовского участкового лесничества незаконно, из корыстных побуждений, не имея специального разрешения и используя привезенную с собой бензопилу, совершил незаконную рубку с корня до прекращения роста семь сырорастущих деревьев сосны. Тем самым лесничеству был причинен ущерб в размере более 25 тысяч рублей. Примечательно, что черным лесорубом оказался избранный депутат сельской Думы одного из муниципальных образований Далматовского района.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.11.17

Юная жительница Зауралья подозревается в экстремизме. / Глава Зауралья поздравил сельских аграриев с прошедшим праздником. / В Кургане поймали воришку, методично обчищавшего магазины бытовой техники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»