В Кургане пройдет городской турнир по боксу

24 и 25 ноября в Кургане пройдет турнир по боксу. Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, соревнования посвящены оДню народного единства. Он, напомним, отмечается в России 4 ноября.

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет отдел спорта Департамента социальной политики города Кургана; организаторами выступают и МБУДО ЦДТ «Аэлита». Соревнования являются официальными, это значит, что спортсмены, участвующие в них – юноши 2002-2003 годов рождения – могут подтвердить на турнире свои спортивные разряды, либо получить новые.

Состязания пройдут на базе спортивного корпуса МБУДО ЦДТ «Аэлита». Они будут проводиться в соответствии с правилами бокса в личном зачете.

В первый день – 24 ноября – состоится парад участников соревнований, и пройдут предварительные бои.

Финальные поединки запланированы на 25 ноября. Начало в 11.00.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.11.17

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