Продавцов токсичной косметики в Кургане обязали вернуть деньги покупательнице

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда оставила без изменения решение горсуда о взыскании денег с продавца «элитной» косметики, оказавшейся токсичной. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Как напоминает источник, 20 июля 2017 года Курганский городской суд, рассмотрев иск Управления Роспотребнадзора в интересах потребителя к ООО «ПромВест», принял решение о расторжении договора купли-продажи, заключенного покупателем с организацией о приобретении в кредит набора косметики. ООО «ПромВест» должно было выплатить в пользу потребителя 131 611 рублей. В эту сумму вошли денежные средства, уплаченные по кредиту, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Кроме того, присуждено перечислить в счет исполнения кредитных обязательств Банку 40 323 рублей.

Расторгнуть договор купли-продажи Управление Роспотребнадзора требовало на основании физико-химической экспертизы, проведенной АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением МВД России по городу Курган.

Согласно заключению эксперта, косметические средства фирмы Solimer, входящие в приобретенный набор не соответствуют требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» по показателю «Общетоксическое действие».

Восемь из десяти представленных на исследование образцов обладали сильной (высокой) токсичностью, два – токсичны. Таким образом, потребителю была предоставлена недостоверная информация о соответствии реализуемого товара требованиям безопасности.

Апелляционная жалоба ООО «ПромВест» оставлена без удовлетворения, решение Курганского городского суда без изменений.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.11.17

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