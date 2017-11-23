Прокуратура Зауралья добилась выплаты зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия

В Каргапольском районе Курганской области после вмешательства прокуратуры работникам сельскохозяйственного предприятия выплачено около 500 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Долги были обнаружены на ООО «Хлеб зауралья».

Как поясняет источник, было установлено, что по состоянию на 12 октября текущего года у предприятия имелась задолженность по оплате труда за август перед 57 работниками на общую сумму 494 456 рублей.

По постановлению прокурора за нарушение трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об АП к наказанию в виде штрафа.

Задолженность по оплате труда за август погашена.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.11.17

Продавцов токсичной косметики в Кургане обязали вернуть деньги покупательнице. / В Кургане пройдет городской турнир по боксу. / В Зауралье поймали черного лесоруба. Это местный депутат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»