Федеральный центр направит курганскому кукольному театру почти миллион рублей

Накануне, 23 ноября, в ходе внеочередного заседания правительства Курганской области члены регионального кабмина утвердили соглашение с Министерством культуры России. Документ представил начальник Управления культуры Зауралья Владимир Бабин.
По словам чиновника, согласно документу, области предоставляется федеральная субсидия в размере 899,5 тысяч рублей. Эти деньги направляются на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Соглашение учитывает, что софинансирование со стороны региональной казны составит 100 тысяч рублей.
Как отмечают в пресс-службе главы региона, планируется, что эти средства направят на развитие кукольного театра «Гулливер», то есть всего учреждение получит около миллиона рублей.
Добавим, что днгьги должны поступить в регион до конца этого года.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 23.11.17
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