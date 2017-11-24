Федеральный центр направит курганскому кукольному театру почти миллион рублей

Накануне, 23 ноября, в ходе внеочередного заседания правительства Курганской области члены регионального кабмина утвердили соглашение с Министерством культуры России. Документ представил начальник Управления культуры Зауралья Владимир Бабин.

По словам чиновника, согласно документу, области предоставляется федеральная субсидия в размере 899,5 тысяч рублей. Эти деньги направляются на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Соглашение учитывает, что софинансирование со стороны региональной казны составит 100 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, планируется, что эти средства направят на развитие кукольного театра «Гулливер», то есть всего учреждение получит около миллиона рублей.

Добавим, что днгьги должны поступить в регион до конца этого года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.11.17

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