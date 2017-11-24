В бюджет Курганской области внесли изменения

В ходе внеочередного заседания правительства Курганской области, которое было собрано вчера, 23 ноября, были внесены изменения в региональный бюджет. Заседание провел губернатор Зауралья Алексей Кокорин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уточненный документ представила замгубернатора – начальник Финансового управления области Елена Лукашук. Она пояснила, поправки связаны с уточнением объемов финансовой помощи из федерального бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований по отдельным направлениям расходов.

В частности, с учетом предлагаемых изменений, доходы составят 36 млрд 632 млн рублей, расходы превысят их почти на 4 млрд рублей и составят 40 млрд 21 млн рублей.

Кроме того, за счет увеличения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 559 млн рублей и отдельных видов собственных доходов уменьшаются запланированные доходы от реализации программы приватизации государственного имущества Курганской области на 1 млрд 109 млн рублей.

По данным пресс-службы главы региона, еще также внесенными изменениями увеличивается объем дотаций муниципальным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 164,1 млн рублей (до 864,1 млн рублей) и распределяется по районам области на первоочередные расходы.

Курган, Марианна Шведова

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