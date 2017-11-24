Зауральские села получат субсидии на развитие

В правительстве Курганской области перераспределили субсидии из федерального и областного бюджетов, которые направят на реализацию мероприятий государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Это произошло накануне в ходе внеочередного заседания правительства области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ представил первый замгубернатора Зауралья – директор департамента АПК Сергей Пугин.

Он сообщил, что согласно измененному документу, на развитие водоснабжения в этом году направят более 75 миллионов. На эти деньги будет продолжено строительство водопровода в селе Кетово, также планируется проложить сети водоснабжения в селе Верхозино Шадринского района.

Кроме того, ожидается, что на газификацию сельской местности потратят более 70 миллионов рублей. Субсидию получат Далматовский, Каргапольский, Катайский, Притобольный, Шадринский, Шатровский и Шумихинский районы.

Еще 12 млн рублей планируют направить на строительство кортов, стадионов и других плоскостных спортивных сооружений. Они будут возведены в шести районах области.

Также, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, согласно изменениям комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку продолжится в Шадринском и Юргамышском районах.

Курган, Марианна Шведова

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