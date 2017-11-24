Зауральские полицейский задержали контрабандиста-наркоторговца

В Курганской области акция «Сообщи, где торгуют смертью» дала новый результат. 22 ноября в ее рамках было получено сообщение о том, что житель Петуховского района на своём личном автомобиле организовал контрабанду наркотических средств через государственную границу.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения УМВД России по Курганской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

В рамках этих мероприятий был комплексно обследован автомобиля. В итоге у зауральца было изъято более девяти граммов наркотического средства. Как показала экспертиза, это оказался героин. Девять граммов для этого вида наркотика является крупным размером.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

Источник отмечает, что контрабандисту грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.11.17

В бюджет Курганской области внесли изменения. / На Шуховском полигоне ТБО под Курганом под гусеницами трактора погиб мужчина. / Федеральный центр направит курганскому кукольному театру почти миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»