В зауральских больницах открываются «Школы радости»

В учреждениях здравоохранения Курганской области открываются «Школы радости», специалисты которых консультируют обратившихся, как справиться с симптомами депрессии. Об этом рассказала главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Ирина Соболева в ходе заседания Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения.

Она пояснила, что это – один из результатов совместной работы органов власти, Уполномоченного при губернаторе по правам ребенка и правоохранительных структур.

Кроме того, зауральцы смогут обратиться к специалистам и в режиме онлайн. Так, на сайте областного психоневрологического диспансера любой желающий может задать вопрос психологу.

Помимо этого, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, в Зауралье работает бесплатный детский телефон доверия: 8-800-2000-122.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.11.17

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