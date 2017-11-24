Порядка 80 процентов зауральцев прошли диспансеризацию

В Курганской области, по данным на середину ноября, диспансеризацию населения прошли около 124,5 тысячи человек, что составляет 80,4% от годового плана. Об этом было сказано на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения.

«Формирование здорового образа жизни у населения, профилактика неинфекционных заболеваний является одной из важнейших задач, которая стоит сегодня перед здравоохранением региона. Вклад профилактических мероприятий в снижение смертности населения составляет около 70%», – рассказал заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов.

По информации, озвученной замдиректора регионального Департамента здравоохранения – начальником управления организации медицинской помощи Еленой Островских, по сравнению с 2014 годом число выявленных выросло в 10 раз заболеваний, что говорит о повышении качества проведения медицинских осмотров. В структуре выявленных заболеваний на первом месте болезни системы кровообращения – 17,8%; на втором – эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (15%), на третьем – болезни органов пищеварения – 4,7%. Также в рамках диспансеризации были выявлены новообразования и туберкулез.

Кроме того, после бесплатных медосмотров в 1,4 раза больше жителей области были направлены на дополнительные обследования, не включенные в диспансеризацию, еще 742 были направлены на получение высокотехнологичной медицинской помощи, отмечают в пресс-службе регионального кабмина.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.11.17

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