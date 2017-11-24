На Шуховском полигоне ТБО под Курганом под гусеницами трактора погиб мужчина

В Кургане следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего Шуховского полигона ТБО. Мужчину смертельно травмировало трактором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время известно, что ЧП произошло на крупной свалке 9 ноября. Тело 44-летнего разнорабочего с признаками смертельного травмирования, сообщают в СУ СКР по региону, было обнаружено в вечернее время. По предварительным данным один из рабочих, управляя гусеничным трактором, допустил наезд на мужчину.

В рамках доследственной проверки следственными органами выясняются все фактические обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям рабочего, совершившего наезд на мужчину, и принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 24.11.17

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